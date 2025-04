Morre Mario Vargas Llosa, escritor e Nobel de Literatura, aos 89 anos

Em 2010, Vargas recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por sua "cartografia das estruturas de poder e suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota individual" — explicou a bancada real da Academia sueca. A premiação consolidou o escritor peruano como um dos maiores nomes da literatura contemporânea.

Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel de Literatura, autografa um de seus livros, em Porto Alegre Imagem: Daniel Marenco/Folhapress

Nós, latino-americanos, somos sonhadores por natureza e temos problemas para diferenciar o mundo real e a ficção. É por isso que temos ótimos músicos, poetas, pintores e escritores, e também governantes tão horríveis e medíocres.

Mario Vargas Llosa, pouco antes de receber o Nobel em 2010

Com suas obras traduzidas para 30 idiomas, Vargas Llosa recebeu vários prêmios além do Nobel. Foi prestigiado com os prêmios Cervantes, Príncipe de Astúrias das Letras, Biblioteca Breve, o da Crítica Espanhola, o Prêmio Nacional de Novela do Peru e o Rómulo Gallegos. A obra "Você Meu Silêncio", publicado em 2023, foi o último trabalho do escritor.

Em 2021, o escritor teve o nome envolvido em um esquema fraudulento chamado Pandora Papers. Segundo as investigações, ele havia criado uma empresa, a Melek Investments Inc. nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, para colocar os royalties de suas obras.