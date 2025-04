Enquete UOL BBB 25: Vinícius tem chance de eliminação 17% maior que Renata

No 16º Paredão do BBB 25 (Globo), Renata, Vinícius e Vitória Strada disputam a preferência do público para continuar no reality show. A parcial da enquete UOL aponta o favorito para sair do jogo.

O que diz a enquete

A poucas horas da eliminação, Vinícius, 28, atingiu seu recorde de rejeição entre os leitores. O promotor de eventos é a preferência de 57,11% dos leitores para deixar a casa na noite de hoje.