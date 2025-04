Daniele Hypolito visita exposição sobre Paulo Gustavo e posa com Dona Dea

À noite, ela se emocionou ao conferir a exposição "Paulo Gustavo: Rir é um Ato de Resistência", em Niterói, feita em homenagem ao saudoso comediante. "A experiência foi maravilhosa, incrível. O que mais me tocou foi ver todos os figurinos dele e o quanto ele amava viver. Isso me emocionou profundamente."

No evento, Dani teve a chance de rever Dea Lúcia, 77, mãe do humorista. "Fiquei especialmente feliz em rever a Dona Déa, que me recebeu com muito carinho. Ela é uma fortaleza. [Também] encontrei a Sophie Charlotte, uma atriz maravilhosa que admiro muito, e a Isabel Swan, nossa medalhista olímpica, que hoje atua em outra área. Foi uma noite mágica, um dia todo muito especial."

