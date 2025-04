Como é casa de Marcos Oliveira, o Beiçola, no Retiro dos Artistas

Casa conta com toda estrutura para garantir privacidade, conforto e independência ao artista.

Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de quatro patas. Feliz por saber que a Mel e a Pretas, as minhas filhas mais velhas, estão bem também e num espaço bom e feliz para elas, onde sempre poderei visitar. Marcos Oliveira, no Instagram

Marcos Oliveira acaba de se mudar para o Retiro dos Artistas Imagem: Reprodução/Instagram/@phlivera

Cozinha da casa de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas Imagem: Reprodução/Instagram/@phlivera

Sala da casa de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas Imagem: Reprodução/Instagram/@phlivera

O ator já teve oportunidade de ir para o retiro antes, mas desistiu. Em 2023, ele adiou a mudança após receber uma doação de R$ 50 mil de Deolane Bezerra.