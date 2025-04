BBB 25: Vinícius segue crescendo em rejeição na enquete UOL sobre Paredão

No 16º Paredão do BBB 25 (Globo), Renata, Vinícius e Vitória Strada disputam a preferência do público para continuar no reality show. A parcial da enquete UOL aponta o favorito dos leitores para sair do jogo.

O que diz a enquete

Vinícius, 28, continua invicto no favoritismo à eliminação, com 56,46% dos votos. O promotor de eventos liderou as intenções de votos dos leitores na maior parte das apurações parciais desde a formação da berlinda.