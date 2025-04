BBB 25: Vinícius admite para Guilherme que colocaria João Pedro no Paredão

Guilherme concordou com o amigo que não seria traição ele emparedar João Pedro como líder. "O mais votado puxa alguém. Na semana passado, foi assim: o indicado do Líder puxou alguém."

Vinícius, vale lembrar, é um dos candidatos a deixar o BBB nas próximas horas. Ele disputa com Renata, 33, e Vitória Strada, 28, o 16º Paredão da temporada.

