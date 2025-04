ArPa 2025 cresce, ocupa o Pacaembu e mistura arte, educação e vibes globais

A ArPa Feira de Arte 2025 chega à sua 4ª edição repaginada, maior e mais conectada com o mundo. O evento será no Mercado Livre Arena Pacaembu, incluindo agora o ginásio poliesportivo, com exposições, bate-papos, arte que ensina e provoca.

A ArPa vai muito além dos quadros na parede. O novo Setor Base junta artistas que têm um pé no ateliê e outro na sala de aula, com propostas que misturam criação e educação. E não é só isso: cada artista veterano chamou um outro com quem compartilha processos, experiências e saberes.