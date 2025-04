Anos 50 trocam declarações: 'Não vai achar outro Big Brother na vida'

Vinícius fala na sequência. "Só posso agradecer a todo mundo que está aqui. Que é a experiência mais 'invivível' da minha vida. Tu não vai achar outro Big Brother na vida", refletiu.

Não teria acontecido mais incrível do que com vocês, de verdade. Vocês me acolheram demais, sempre foram incríveis , concluiu Strada.

