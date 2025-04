Como estão os apresentadores do CQC hoje, dez anos após o fim do programa?

Andreoli deixou o "CQC" também em 2014, quando assinou contrato com o Grupo Globo. No SporTV, ele apresentou o esportivo com humor "Extra Ordinários", foi repórter do "Encontro com Fátima Bernardes", apresentou o "Esporte Espetacular" com Fernanda Gentil e comandou de 2019 a 2024 o "Globo Esporte", quando deixou a emissora.

Em 2025, ele se prepara para comandar o "Power Couple" da Record com a esposa, Rafa Brites.

Rafael Cortez

Rafael Cortez deixou o "CQC" em 2012, mas voltou para a atração em 2015, quando o programa já não tinha parte de seu elenco original. Neste hiato, ele seguiu também carreira como músico e apresentou o "Got Talent Brasil" na Record. Com o fim do "CQC", ele comandou atrações no canal Comedy Central Brasil e, em 2016, foi para a Globo.

Na emissora carioca, ele foi repórter e apresentador do "Vídeo Show" de 2016 a 2018, participou de reality shows e atuou em sitcoms como "Cine Holliúdy". Em 2022, ele foi para a Cultura para apresentar o "Matéria Prima". Desde então, lançou discos, livros, fez filmes, stand-ups e apresentou o "Love Treta" pela rede Snack.