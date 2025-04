Show de Lady Gaga no Rio vai ser maior que o de Madonna? Veja previsões

O estudo também aponta que o show vai atrair 240 mil turistas para a capital. 80% deles são estrangeiros, e os outros 20% brasileiros. A estimativa de público é 1,6 milhão de pessoas no show de Lady Gaga. Este é o mesmo número de público no show da Madonna, segundo a Riotur. Na época, a Prefeitura estimava que espetáculo da Rainha do Pop teria público de 1,5 milhão de pessoas.

O show de Gaga acontece logo após o feriado de 1º de maio, o que também contribui para aumentar o fluxo de visitantes na capital carioca. A movimentação econômica estimada é 27,5% maior que a registrada no show de Madonna.

A secretaria também ressalta como a imagem do Rio ficou fortalecida depois da divulgação do evento no cenário internacional. A vinda de Gaga já gerou uma exposição estimada de cerca de R$ 280 milhões em publicidade espontânea para a cidade.