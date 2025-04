Enquete UOL: Parcial aponta rejeição de brother que poderá deixar o BBB 25

O 16º Paredão do BBB 25 segue com uma disputa intensa, que vai durar até o anúncio do eliminado, na noite de amanhã, ao vivo na Globo. Renata, Vitória Strada e Vinicius disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

O que diz a Enquete UOL

Vinicius é o preferido do público do UOL para ser eliminado. Segundo os números coletados às 8h30 de hoje, o brother lidera a enquete com 54,68% dos votos.

Renata está logo atrás. A sister, que enfrenta paredão consecutivo, aparece com 41,03%.