Maria Gladys vive com salário mínimo e declarou 'miséria' à Justiça do RJ

Maria Gladys, 85, conta com uma aposentadoria de R$ 1.518,00 para pagar as despesas básicas. A filha Maria Thereza foi às redes sociais pedir ajuda para "resgatar" a mãe, que estaria perdida em Santa Rita de Jacutinga (MG), em publicação recente nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz, que fez parte do elenco de "Vale Tudo" (1988), chegou a declarar situação de "miserabilidade" à Justiça do Rio de Janeiro. O argumento foi apresentado em 2019, quando ela entrou com uma ação no TJ para tentar receber 50% do saldo de uma previdência privada deixada por uma prima. O processo segue sem um desfecho, conforme apurou a reportagem de Splash.

Amigos divulgaram uma vaquinha no Facebook, em 2014, pedindo ajuda financeira para pagar o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). "Nunca pensei em pagar aposentadoria, achava que ia morrer antes, que não viveria até os 70 anos. Fiquei arrasada com essa história —'Ex de Roberto Carlos passa dificuldade' [em sites sobre celebridades]. Preciso apenas ter um trocado todo mês", contou a artista, à época, em entrevista ao UOL.