Filha de Maria Gladys nega roubo: 'Não peguei um centavo da minha mãe'

Maria Thereza, filha de Maria Gladys, negou ter roubado a aposentadoria da atriz.

O que aconteceu

Maria Thereza disse que Maria Gladys gastou a própria aposentadoria com hospedagens e bebidas. "Eu não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo minha mãe. Eu sou a filha que mais ajuda ela. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso pode me prejudicar seriamente porque agora eu estou como a canalha que rouba a aposentadoria da mãe e não é nada disso", disse, em vídeo publicado no Facebook.

Segundo ela, no último mês, Maria Gladys estava hospedada em hotéis no Rio, quando decidiu ir a Santa Rita do Jacutinga, em Minas Gerais. "No dia 30 de março, foi o último dela no apartamento de temporada [em Copacabana] que eu consegui que ela ficasse três meses. Dia 30 de [março], ela teve que sair. Ela estava dura, final do mês. Eu consegui que ela ficasse em um [hotel no Flamengo], fiado. Ela ficou duas noites. Depois, na terça, ela teve que sair. Ela recebeu no dia dois, pagou o que estava devendo, fomos para o [bar]. Ela bebeu, curtiu. Foi para Copacabana, curtiu. Ficou em um hotel no Catete. No dia seguinte, coloquei ela em um táxi para ir para Santa Isabel, para uma pousada que eu tinha conseguido para ela ficar o mês. Ela não quis ficar, pegou um táxi e foi para Santa Rita do Jacutinga, mesmo a gente falando pra ela não ir."