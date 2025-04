'Não tive censura': Por que Laura Muller trocou a Globo pela vida no campo?

"Mudei tudo", resume ela. "Meu namorado na época, que é o meu companheiro hoje, morava em Uberlândia. Quando deu os 70 dias da pandemia, eu já estava mal por estar trancada, porque sou pré-diabética, e ele veio me buscar pra passar um mês, mas não voltei mais. A ideia é que eu fique aqui em Minas por muitos tempos. Por quê? Porque gosto desse clima de interior e estou em casa".

Morei um ano em Uberlândia e estou inserida num rancho no meio do mato. Tem um rio em volta da propriedade, com estrada de terra, com mais de mil mudas de reflorestamento que plantamos e com 11 cachorros. Em 2022, quando decidi encerrar o meu contrato com a Globo, resolvemos morar aqui. Era só um lugar de final de semana porque é na região da Serra da Canastra, mas nos encantamos. Fiz essa mudança consciente, para ter uma vida de contato com a natureza.

Mitos e tabus do sexo

Laura Muller desembarcou em São Paulo aos 16 anos para atuar como jogadora de vôlei do Clube Pinheiros. Por lá, ela jogou com nomes como Marcia Fu, Fernanda Venturini e Fofão, medalhistas olímpicas pela Seleção Brasileira, mas não seguiu a vida de atleta por falta de estatura e decidiu embarcar no jornalismo.