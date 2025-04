Gkay exibe barriga chapada em look para festival nos Estados Unidos

Gkay apostou em uma roupa que valoriza sua barriga trincada para curtir o primeiro dia de Coachella, festival de música que acontece nos Estados Unidos e começou na última sexta-feira (12). Nomes como Lady Gaga e Post Malone fazem parte da programação.

O que aconteceu

O look usado por Gkay é todo decorado com flores coloridas. Ela usou um biquíni e uma calça na mesma estampa e tecido, com um vinco na região da coxa.

Nas redes sociais, Gkay disse que todo o styling foi feito por ela mesma. Ela usou uma bota para complementar, o cabelo preso com flores decorando e óculos escuros.