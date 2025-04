Fabi Justus passa mal em academia: 'Tudo rodou, pedi socorro'

Após o episódio, Fabiana passou com seu médico e melhorou. "Liguei para o meu médico que cuida disso, ele já me deu o remédio para eu tomar. Eu tomei e fiquei um tempo parada. Agora graças a Deus parou de rodar e agora só tem que ficar mais quietinha".

A influenciadora também cancelou seus compromissos com as filhas, Sienna e Chiara, de 6 anos. "As crianças foram com o Bruno em duas festinhas e eu vou ficar aqui de molho, mais quietinha. Mas, nossa, como é ruim. E dá enjoo, é um mal-estar. E agora tem que ficar bem quieta, tomar o remédio certinho e se Deus quiser melhorar rápido, porque é muito ruim."