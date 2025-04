Elenco curte a valer pool party do BBB 25: 'Obrigado, produção!'

O Top 7 do programa dançou e cantou a valer antes de, com as cangas estendidas em sequência, agradecerem à produção. "Obrigado, produção! Obrigado, BBB!", disseram em uníssono. "Estou muito grata por estar aqui", acrescentou Vitória Strada, 28.

Cada um se divertiu a seu modo na celebração. Diego Hypolito, 38, por exemplo, distraiu-se em um balanço, enquanto Vinícius, 28, e Renata, 33, pularam feito crianças com bexigas em uma cama elástica.

