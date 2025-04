BBB: 25: Diego e Vitória dormem com Renata após perceberem sister sozinha

Com a confirmação da bailarina, Diego se ofereceu para dividir o quarto. "Eu vou dormir aqui com você, tá?", anunciou. Renata, porém, explicou que não era necessário, já que só havia optado pelo cômodo por conta do Castigo do Monstro. "Senão eu tinha dormido lá em cima com o João Pedro", contou. A bailaria explicou que o quarto Nordeste ficaria mais próximo, por ser no primeiro andar.

Vitória Strada também decidiu por fazer companhia a Renata. "A gente dorme aqui na cama de casal", sugeriu a atriz, recebendo apoio de Diego. Com o clima leve e amigável, os três combinaram de passar a noite juntos no Quarto Nordeste.

Diego acordou Renata para o Monstro. Com mais um aviso sonoro para cumprir a tarefa, Renata acabou não acordando. Diego Hypolito foi quem, no meio da madrugada, acordou a bailarina para cumprir a dinâmica.