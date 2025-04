Deborah Secco diz que primeiro namorado a trocou por sua irmã: 'Foi ruim'

Deborah Secco, 45, revelou que tinha problemas com autoestima na adolescência e citou o fato de que seu primeiro namorado, com quem deu o primeiro beijo, terminou com ela para ficar com sua irmã, que era "mais bonita".

O que aconteceu

Secco afirmou que "não era uma adolescente bonita". "Pelo menos era isso que me diziam. Uma colega de elenco me dizia que eu não seria protagonista porque não sou bonita", iniciou durante participação no WOW Podcast.

A atriz destacou que "não era uma menina disputada pelos meninos" e citou o caso de quando foi trocada pela irmã. "Tinha uma irmã que era muito mais bonita que eu. Então lembro que dei meu primeiro beijo... logo em seguida o menino terminou comigo e começou a namorar minha irmã, aos 12 anos. Lembro do primeiro beijo como se fosse hoje. E foi ruim".