Ex-BBB Davi Brito chora e anuncia término do namoro após revelar gravidez

Davi Brito chorou ao anunciar o fim do namoro com a dentista Adriana Paula em vídeos publicados nas redes sociais nesta madrugada. O ex-BBB apagou as publicações em seguida.

O que aconteceu

Davi afirmou que Adriana terminou o namoro após ele revelar que ela está grávida. "A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. [...] Eu não tenho ninguém pra desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", disse.

Depois, ele mandou um recado para a agora ex-namorada. "Adriana, você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame, que cuide de você."