BBB teve casais polêmicos, triângulos amorosos e rendeu casamentos; veja

O BBB 25 (Globo) ficou marcado pelo affair de Renata e Maike nesta reta final. Após mais de 80 dias de programas, o paulista, que já havia vivido um breve affair com Giovanna, surpreendeu os espectadores ao formar um casal com a cearense. O programa contou com diversos outros romances em suas diversas edições. Veja:

Vanessa e Sergio (BBB 1)