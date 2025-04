Bruno Mazzeo homenageia Chico Anysio, que faria 94 anos

Bruno Mazzeo compartilhou uma homenagem ao pai, Chico Anysio (1931 - 2012), que completaria 94 anos neste sábado (12).

O que aconteceu

Bruno compartilhou uma homenagem em seu perfil no Instagram. As palavras vieram acompanhadas de uma foto em que o ator aparece criança, no colo do pai. "Hoje esse aí que me tem no colo faria 94 anos".

O ator e roteirista falou sobre como tem celebrado o legado do pai nos palcos. Ele está na estrada com a peça "Gostava Mais dos Pais", em que compartilha o palco com Lúcio Mauro Filho, filho de Lúcio Mauro, que morreu em 2019. "Que alegria celebrar sua vida no palco", escreveu Bruno.