Bruna Biancardi, Poliana Rocha: famosas que perdoaram traições dos maridos

Os dois usaram seus respectivos trabalhos musicais como uma espécie de terapia de casal para lavar roupa suja publicamente. O próprio rapper falou sobre isso ao lançar o álbum "4:44", em que admite ter se relacionado com outras mulheres e pede desculpas por ser "mulherengo".

Beyoncé também falou sobre a infidelidade do marido em suas canções. Em 2016, ela abordou o assunto no álbum "Lemonade" em faixas como "Sorry".

Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Imagem: Webert Belicio/ Agnews

Giovanna Ewbank foi traída por Bruno Gagliasso em 2012. Os dois se separaram brevemente, mas a apresentadora perdoou o ator e eles seguem juntos.

Ewbank disse que traição aconteceu no início do casamento. "Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal. E a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não."