Bruna Biancardi exibe barriga da 2ª gravidez com Neymar e é elogiada

Bruna Biancardi, 30, exibiu barriga de segunda gravidez com Neymar Jr., 33, e recebeu elogios.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um vídeo no Instagram e mostrou a barriga de seis meses. "Me conectando com a natureza, com o corpo, com o toque... Minhas curvas estão mudando".

Nos comentários, os fãs elogiaram Bruna e a barriga da segunda gestação. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Arrasou!", afirmou outra. "Linda", completou mais uma.