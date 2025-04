Katy Perry, noiva de Bezos e mais: quem são as mulheres que vão ao espaço

Gayle King é jornalista e apresentadora de programa matinal. Ela apresenta o CBS Mornings, na emissora americana CBS. Além disso, é editora da revista O, de Oprah Winfrey, de quem é grande amiga há mais de 50 anos.

A apresentadora de televisão Gayle King vai ao espaço com tripulação 100% feminina Imagem: Reprodução/Instagram @gayleking

Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, também é jornalista. Atuando principalmente em programas de entretenimento, Sánchez já foi apresentadora convidada do talk show The View, âncora do Fox 11 News at Ten e correspondente do programa Extra. Também é dona da empresa de aviação Black Ops e noiva de Bezos desde 2023.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez estão noivos desde 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Kerianne Flynn é produtora de filmes e filantropa. Em seu currículo estão filmes como o documentário"This Changes Everything", "Lilly" e "The Automatic Hate". Ela também já trabalhou com moda e recursos humanos.