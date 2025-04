Eva detalha encontro com Maike após BBB 25: 'Pediu desculpas'

Nas redes sociais, Eva detalhou como foi o primeiro encontro presencial com Maike após a saída do brother do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Segundo Eva, Maike se desculpou com ela pelas atitudes com Renata na casa — quando puxou o cabelo e mordeu o braço da bailarina enquanto estava bêbado: "Achei importante a gente ter esse encontro para colocar os pingos nos is. Para eu falar sobre a minha sensação como amiga, do que eu vi."