Vini imuniza Delma e João Pedro indica Vitória Strada ao 16º Paredão do BBB

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

BBB 25 - enquete UOL: qual foi o pior Monstro da temporada? Quarto Branco Reprodução/Globopay Bambam e Maria Eugênia Reprodução/Globoplay Fita de Vídeo e Ficha de Inscrição Reprodução/Globoplay Cadeado Reprodução/Gshow Poltrona do Confessionário Reprodução/Gshow Cobra Reprodução/Gshow Paredão Reprodução/Globoplay Plantão da Globo Reprodução/Globoplay Repescagem Reprodução/Gshow Desatando Nós Reprodução/Globoplay Bolinhas Reprodução/X Castelo de Cartas Reprodução/Gshow Bolinhas Douradas Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo