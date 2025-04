Irmã de Vinícius, do BBB, revela que pais já sabiam de sua bissexualidade

Vinícius pegou os participantes e o público do BBB 25 ao contar, pela primeira vez, que é bissexual. Emocionado, ele foi acolhido por seus aliados com palavras de carinho e afirmação. Aline Nascimento, irmã do brother, conversou com o Central Splash para falar sobre o tema.

Apesar de ter sido uma surpresa dentro da casa, Aline destacou que seu irmão já havia dito para ela sobre sua sexualidade horas antes de ser confinado. "Ele me contou às 3 da manhã no dia do confinamento".

Aline revelou, com exclusividade ao Central Splash, que resolveu contar aos pais deles sobre o tema. Ela teve a conversa com a família dois dias após o programa começar. "Meu pai olhou para mim e disse: 'Eu já sabia. Ele não vai deixar de ser meu filho, a pessoa que eu criei'. E a minha mãe a mesma coisa".