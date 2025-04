Gracyanne, Aline, Gabriel: Ex-BBBs se mobilizam por circo de Edy e Raíssa

A família chegou a criar uma "vaquinha" de R$ 60 mil para lidar com as destruições —e é justamente essa "vaquinha" que os ex-BBBs estão compartilhando em seus perfis.

No Instagram Stories, Gracyanne Barbosa pediu ajuda dos seguidores. "Acabei de ver aqui que o circo da Raíssa e do Edy foi totalmente destruído, a lona... Doeu meu coração, fiquei super abalada. Porque quem esteve com a gente no BBB, quem esteve perto deles, sabe o quanto eles são incríveis de verdade, trabalhadores, amam o que fazer e vivem disso, a família toda. Pude ouvir a história do Edy e ele me fez chorar muitas vezes", afirmou.

Já dei início aqui e espero que eu possa contar com vocês, o valor que vocês puderem (...) Já vou convocar toda a galera do BBB também Gracyanne Barbosa

Aline, a dupla de Vinícius, também chamou a atenção para o assunto. "Passando para dar uma noticia triste: o circo ônix, da família do Edy e da Raissa, ex-participantes do BBB junto comigo, foi destruído por um temporal. estou aqui em prol de mobilizar vocês que me acompanham para a gente estar ajudando a família deles da maneira como puder", disse. "A vaquinha solidária ºe uma maneira da gente conseguir ajudar de uma maneira mais rápida".

Gabriel, a dupla de Maike, também comentou no X, antigo Twitter. "Vamos ajudar essa família incrível", escreveu, compartilhando as imagens de Edy.

