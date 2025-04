Gabriel responde se ele e Maike já conheciam Diego: 'Santo não bateu'

Segundo Gabriel, o fato de Maike ser atleta "ajudou muito" seu desempenho no reality. "Provas de resistência no meio do treino é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias é uma rotina de treinos intensiva", explicou.

Ele afirma que, segundo a visão do público, o brother foi prejudicado por fugir de embates. "Mas eu conheço ele e sei que é um cara que tem muita visão de jogo", diz. "Ele já sabia de algumas dinâmicas que poderiam acontecer (…) E conseguiu progredir".

Em relação ao embate com Diego Hypolito, Gabriel disse que "o santo não bateu". "Acredito que eu acabei puxando mais desse embate, (…) e Maike acabava sendo minha dupla", afirmou. "Posso ter contribuído [para o embate deles], mas são embates do jogo".

Ele ainda revelou que tanto ele quanto Maike não conheciam Diego antes do BBB. "É aquela coisa, a primeira impressão é a que fica", afirmou. "Só acreditamos nas palavras dele, e aí vieram os embates".

