Filho de Maria Gladys volta atrás e consegue ajuda pra atriz retornar ao RJ

Ele acrescentou ainda que, caso a mãe recuse embarcar no carro que providenciou em Jacutinga, não fará mais nada para ajudá-la. "Se ela não for no carro, eu larguei de mão. Realmente larguei", declarou.

Maria Gladys foi vista em situação de vulnerabilidade nas ruas de Jacutinga, pedindo esmola aos transeuntes. A atriz é conhecida por várias novelas na Globo - entre elas a versão original de "Vale Tudo", onde interpretou Lucimar, agora vivida por Ingrid Gaigher, 33, no remake recém-estreado.