Ex-chiquitita Aretha Oliveira anuncia nascimento da filha: 'Aniki chegou'

Aretha Oliveira, 40, anunciou na noite de hoje o nascimento de Aniki, sua primeira filha.

O que aconteceu

A atriz abriu nas redes sociais um álbum de fotos ao lado da recém-nascida e do marido, Sebastián Godlberg. "Aniki chegou, e foi nesse momento que o amor ganhou um novo significado. Significado esse que ainda não sei descrever, apenas sentir - e é tão forte, tão grande, que as lágrimas brotam nos meus olhos só de pensar", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

A criança nasceu há uma semana, mas os pais preferiram adiar a divulgação do fato para manterem sua privacidade. "Como tudo na gravidez da Aniki, nós escolhemos viver cada momento importante primeiro na intimidade, sentir e absorver cada sensação, para depois compartilhar. Nossa filha hoje completa uma semana [de vida], e graças a Deus ela veio ao mundo saudável, em um momento de muita paz e felicidade."