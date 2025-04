Daniele avalia interação entre Maike e Renata: 'Como mulher, não gostei'

Daniele afirma que já havia notado uma aproximação entre os dois há semanas. "Todos perceberam que eles estavam bem próximos, e até acho que demorou para algo acontecer entre eles", disse em entrevista a Splash.

Ela ainda comentou sobre os últimos acontecimentos entre os dois, que repercutiram fora do reality. Na madrugada de ontem, a produção do programa chamou a atenção de Maike por puxar o cabelo e morder o braço de Renata, que demonstrou não ter gostado das interações.

Olha, confesso que vi alguns comportamentos do Maike com ela que eu, como mulher, não gostei, como quando ele puxou o cabelo da Renata, por exemplo. Acho que toda mulher merece ser tratada com cuidado e respeito Daniele Hypolito

A ex-BBB ainda desejou sucesso para a ex-adversária de jogo. "Torço para que Renata encontre alguém que trate ela com respeito e cuidado, independente de jogo, dela ter sido minha adversária dentro da casa. Não posso desejar outra coisa para outra mulher."

