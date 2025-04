BBB 25: Renata, Vitória Strada e Vinícius estão no 16º Paredão da edição

Como o Paredão foi formado

Após a eliminação de Maike, Renata foi a primeira emparedada— ainda na quinta. Os quatro participantes com o pior desempenho na prova do Líder votaram entre si e a bailarina foi a mais votada.

Vinícius, o Anjo, imunizou Joselma. "É a pessoa que eu escolhi para ser a minha dupla desde o começo do jogo e é a pessoa que vem com todos os artifícios tentando me proteger. É isso", disse o brother.

BBB 25: Joselma é imunizada Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro, o Líder, indicou Vitória Strada. "Não é surpresa pra ela. A gente tem embate e não faz sentido eu sair do óbvio", disse ele ao anunciar a indicação.

Quem votou em quem no Confessionário