BBB 25 ou BBB 19: qual foi a pior edição? Dieguinho e Dantinhas discordam

O BBB 25 não conseguiu cair no gosto do público. As votações não têm empolgado as pessoas, bem como os embates no jogo. Mas a atual edição é a pior da história do reality? Dantinhas e Dieguinho falam sobre o tema no Central Splash desta sexta-feira (11).

Dieguinho acredita que a produção do reality já deixou a edição deste ano de lado. Um dos motivos foi a bronca branda que Maike recebeu após ter importunado Renata com mordidas e puxões de cabelo.