Após ganhar dinheiro, Rubinho vira aliado de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

A princípio, a vilã aceita dar R$ 1 mil para Rubinho. "Vou fazer um PIX aqui de milzinho, tá?", afirma ela.

O pai conta para a filha que recebeu uma oferta de trabalho no exterior. "Vai ajudar, mas não muito, né? Porque além dessa coisa de viver, pagar as contas... eu estou preocupado mesmo é em realizar o meu sonho, Maria de Fátima! E eu tenho uma coisa maravilhosa pra te contar! Seu pai foi convidado pra tocar em Nova Iorque, filha!", revela.

Ele diz que precisa do dinheiro para a passagem de avião. "Você não está achando que eu vou dar uma porcaria de um dinheiro que eu tenho pra vencer na vida, um dinheiro que meu avô demorou a vida inteira pra juntar, pra você comprar passagem pra ir badalar em Nova Iorque, né?", rebate a jovem.

Depois de alguns minutos, Fátima volta atrás e percebe que ajudar o pai financeiramente pode ser bom para seus objetivos de manter Raquel distante. "Ô, filha, eu sabia que podia contar com você. De repente eu até converso com a Raquel sobre os sanduíches, até porque ela agora também está lá na cozinha do Poliana", propõe Rubinho.

A vilã dá um abraço no pai e sai do local feliz ao perceber que conseguiu comprar um aliado. "Pai, eu vou te dar mais cinco mil reais pra essa loucura aí de Nova Iorque. Eu sei que voce precisa de 20 mil, mas 20 não vai rolar. Já encontrei minha mãe vendendo sanduíche, não quero estar andando um dia qualquer com um amigo legal e dar de cara com meu pai debaixo da ponte. Tchau, pai. Vê se toma juízo", se despede.