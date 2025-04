Vilma se prepara para encontrar Dona Déa após beijo em Diogo: 'Finalmente'

Vilma, 68, participará do próximo Domingão com Huck, semanas após sua eliminação do BBB 25.

O que aconteceu

Uma das eliminadas do modo turbo do reality show, a participante será uma das convidadas do programa dominical. Em seu perfil do Instagram, ela anunciou: "Estarei no próximo domingo no Domingão com Huck e finalmente vou encontrar com Luciano Huck e Dona Déa. Não percam!".