Unidos da Tijuca confirma que Lexa não é mais rainha de bateria da escola

A Unidos da Tijuca confirmou, hoje, que Lexa deixou oficialmente o posto de rainha de bateria da escola.

O que aconteceu

Lexa não desfilará pela escola em 2026, mas sua substituta ainda não foi anunciada. Em nota, a U:nidos da Tijuca informou que as próximas novidades para da agremiação serão compartilhadas nas redes sociais.

Funkeira assumiu o posto de rainha da Tijuca em 2020. No Carnaval deste ano, Lexa não desfilou por complicações de sua gestação — a cantora deu à luz a filha Sophia no dia 2 de fevereiro, mas a criança morreu três dias depois do parto.