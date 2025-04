Revelada a causa da morte de Val Kilmer, estrela de 'Batman Eternamente'

Um dos papéis mais desafiadores veio como Jim Morrison em "The Doors" (1991). Para conseguir o papel, ele gravou um vídeo de oito minutos mostrando ao diretor Oliver Stone suas habilidades musicais e semelhança com Morrison. A própria voz de Val Kilmer cantando foi usada no filme, além de ele ter quebrado o braço durante as filmagens.



Viveu sob a máscara do homem-morcego da DC. Após "The Doors", viveu anos de maior destaque na carreira. Atuou no faroeste "Tombstone" (1993) e nos sucessos comerciais "Heat" (1995) e "Batman Forever".

Anos depois de interpretar Bruce Wayne, o ator lamentou que sua participação como o super-herói tenha sido pouco marcante. Primeiramente, porque Tommy Lee Jones e Jim Carrey acabaram roubando a cena, dando vida aos vilões Duas Caras e Charada, respectivamente.

Val Kilmer também alegou que o uniforme do Batman simplesmente impossibilitava seus movimentos, e o capacete impedia que ele ouvisse grande parte do que acontecia ao seu redor.

Luta contra o câncer

Tumor na garganta e recusa a tratamento medicinal. Em 2014, enquanto encenava um monólogo no teatro, foi diagnosticado com câncer na garganta. A ciência cristã, crença seguida pelo ator, fez com que recusasse qualquer tipo de tratamento proposto pela medicina tradicional.

Foram anos de tratamento com base na ciência cristã. Até que seus filhos, que não são adeptos da religião, intervieram na situação em que o ator se encontrava.