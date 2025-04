Lídia Brondi e Fernanda Torres: a família famosa do ator Pedro Waddington

Pedro Waddington, 25, faz sua estreia nas novelas ao dar vida a Tiago no remake de "Vale Tudo", no ar atualmente na Globo. Quem vê o novo rosto na TV pode não imaginar que o jovem ator tem ligação com diversos artistas. Splash listou a família famosa do estreante.

O que aconteceu

Pedro é filho da atriz Helena Ranaldi, 58. Sem fazer novela desde 2014, quando esteve em "Em Família", a atriz é grande conhecida do público por seus papéis em "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas", além de muitos outros folhetins.