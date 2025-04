Morre Alice Tan Ridley, cantora e mãe de estrela do filme 'Preciosa'

Antes de se dedicar exclusivamente à música, Alice atuou como professora de educação especial. Sua trajetória também incluiu participações em filmes e curtas-metragens. Alice apareceu no filme "Por Conta do Destino" (2005) e no curta-metragem "Try a Little Tenderness" (2016). Seu álbum solo entitulado Never Lost My Way foi lançado em 2016.