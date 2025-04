Leão: Sob comando de Eliana, 'The Masked Singer' passou batido na Globo

A primeira edição do "The Masked Singer" sob o comando da apresentadora Eliana chegou ao fim sem ter causado muito efeito sobre o público, afirmou Leão Lobo no Splash Show.

Diego Martins foi o grande vencedor do programa, vestido com uma fantasia de Odete Roitman, famosa vilã de "Vale Tudo". Apesar das homenagens, o colunista do UOL acredita que a edição deste ano "passou completamente batida" em termos de repercussão.