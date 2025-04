Giovanna quebra silêncio sobre Maike e Renata no BBB: 'Que sejam felizes'

Giovanna Jacobina, eliminada do BBB 25 (Globo), falou com Splash sobre o que pensa do relacionamento entre os colegas de confinamento Maike e Renata.

O que aconteceu

Durante o São Paulo Fashion Week, a irmã de Gracyanne explicou seu "caso" com o nadador. "Eu e o Maike foi só um beijinho", disse. Enquanto esteve confinada, Giovanna e Maike ficaram.