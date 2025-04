Eva se manifesta após polêmica entre Maike e Renata no BBB: 'Não é legal'

Eva Pacheco, ex-participante do BBB 25 e aliada de Renata durante o confinamento, se pronunciou sobre a recente polêmica envolvendo Maike e a sister. Em vídeo, ela comentou sobre as atitudes do brother com Renata na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Sem esconder o incômodo com a situação, a cearense comentou que foi difícil assistir às cenas. "Fiquei um pouco desconfortável de assistir. Vi alguns vídeos. É desconfortável, não é legal", afirmou Eva em entrevista ao Diário do Nordeste.