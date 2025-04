Esposa de Roque faz apelo à filha de Silvio Santos: 'Último pedido dele'

A esposa de Roque ainda expressou que deseja dar esta última felicidade ao marido, antes que seu estado de saúde piore. "Fala aí com o pessoal, com algum chefe de setor. O Roque está muito debilitado. Daqui a um tempo ele pode esquecer de tudo e de todos. Queria que ele ficasse feliz ao ver o filho dele também aí. Nos ajuda ajudar nosso filho. Ele está na faculdade Rádio e TV. Desde já agradeço", finalizou.

Nos comentários, muitos fãs da emissora apoiaram o pedido de Janilda e marcaram Daniela Beyruti para que ela visse a publicação. "É uma alegria ter o filho do Roque no SBT, mantendo vivo o legado do pai", escreveu um dos seguidores.