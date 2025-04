Equipe de Maike se pronuncia sobre puxões em Renata: 'Atitude infeliz'

A equipe de Maike, 30, compartilhou um comunicado repudiando a atitude que o participante teve com Renata, 33, nesta madrugada no BBB 25.

O que aconteceu

Após receberem coolers, o paulistano ficou bêbado e começou a importunar a bailarina, que pediu por diversas vezes que ele parasse. Além de morder o braço da sister, Maike ainda puxou algumas vezes o cabelo da cearense.

No perfil do Instagram do representante comercial, sua equipe afirmou que entrou em contato com a família de Renata. "Nesse momento, nosso maior cuidado é com a Renata, com os familiares e com a equipe dela".