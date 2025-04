Enquete BBB 25: brother precisa de arrancada final para escapar da degola

Mais um participante irá de despedir da casa do Big Brother Brasil 25 na noite de hoje. Segundo a enquete do UOL, Vinicius é o favorito para ser o eliminado. Além dele, Maike e Renata disputam a preferência do público.

O que diz a enquete UOL

As últimas horas não mudaram o panorama para Vinicius. O baiano segue na liderança com margem e seria o eliminado hoje, com 54,96%. A parcial foi registrada às 17h18 (de Brasília).

Maike não teve alteração e se mantém na segunda colocação. O paulista somou no novo recorte 42,27%.