Maike é o 17º eliminado do BBB 25, com 49,12% dos votos

Renata em terceiro. A bailarina, que tornou-se affair de Maike no reality, teve apenas 2,86% dos votos.

Total de votos. Foram contabilizados 120.892.493 votos neste Paredão.

Como foi o discurso do Tadeu

O apresentador começou falando que o BBB 25 é o mais imprevisível de todos os tempos. Ele lembrou que, diferente de outras edições, a cada eliminação um dos grupos é desfalcado.

Nos quatro últimos Paredões, quem tinha um aliado no Paredão acabou sobrevivendo no jogo. Foi para o combate com dois contra um e deu certo. Mas isso tem lógica, ou não passa de coincidência? Tipo, quem está sozinho no Paredão está em desvantagem? As torcidas dos outros dois jogadores se juntam e isso faz diferença? Tadeu

Para finalizar, ele completou que uma eliminação é "um conjunto de uma obra", que as atitudes na casa têm consequências. "Seja nas primeiras horas da temporada ou a poucas horas do Paredão", completou.