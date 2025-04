Dieguinho: equipe de Maike acertou em reconhecer erros do brother no BBB

Eu vi que as equipes tentaram diminuir as situações naquela época. E dessa vez não: a equipe do Maike assume, sim, que ele atravessou sinais. Não quis passar pano, não quis minimizar, não quis absolutamente nada.

Gabriel Perline

Maike recebeu diversas chamadas de atenção da produção do reality, mas mesmo assim continuou importunando Renata. A sister chegou a pedir para ele parar. A situação gerou polêmica nas redes sociais, e parte do público pediu a expulsão do participante. Ele está no Paredão contra a Renata e Vinícius.

Nas redes sociais, os administradores da conta de Maike repreenderam as atitudes dele, e afirmaram que entraram em contato com a família de Renata. "Nesse momento, nosso maior cuidado é com a Renata, com os familiares e com a equipe dela. Enviamos uma mensagem pela manhã nos colocando à disposição para qualquer questão e pedindo sinceras desculpas em nome da família e da equipe."

