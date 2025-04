Deborah Secco admite que não se considera uma mulher sexy: 'Eu finjo'

Deborah Secco, 45, admitiu que não se considera uma pessoa sexy, embora a sociedade a tenha colocado no posto de símbolo sexual.

O que aconteceu

Secco explicou que suas personagens fizeram com quem ela se tornasse "sexy para as pessoas". "Todo mundo me achava sexy, bonita, só que eu não [me achava]. Sempre fui aprendendo com as minhas personagens. Entendi que esse olhar da mulher bonita, sexy, veio de uma forma muito forte", declarou em entrevista ao WOW Podcast.

A atriz afirmou que, ainda hoje, não se considera um exemplo de sensualidade. "Acho que sou meio desengonçada, sou muito mais menina do que mulher. A minha energia não é dessa mulher [sensual], mas passei isso muito bem nas minhas personagens".